Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК

ОБСЕ зафиксировала танки вблизи Калиново-Борщуватое

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила, что российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и снова разместили танки возле Калиново-Борщувате. Об этом сообщает РБК-Украина со послианням на пресс-службу операции О'объединенных сил (ООС).

В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 4 января 2019 года, указано, что боевики Российской Федерации размещают тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

"Мини-БПЛА СММ в неподконтрольных властям Украины западных и северо-западных районах Луганской области зафиксировал размещение четырех танков (Т-72) ориентировочно за 1,5 км на запад от поселка Калиново-Борщувате и вероятно единицу тяжелого вооружения (неустановленного типа) у Молодежного", - сообщили в пресс-центре.

Также продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода.

"Так, 03 января, наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает одной самоходной гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и семерых буксируваних гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм). Также наблюдатели Миссии впервые зафиксировали одну новую единицу вооружения", - заявили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики накапливают вооружение на Луганском направлении. Так, 30 декабря 2018 года, мини-аппарат БПЛА СММ по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в непідконтрольній властям Украины районах Луганской области в очередной раз зафиксировал 22 танки возле поселка Круглик.