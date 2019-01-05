- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- На Луганщине откроют кардиоцентр09:43
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?21:32
- Новая провокация Москвы: разработан коварный план по обвинению Украины в фейковых терактах - видео21:11
- В Горловке снег убирают танками20:58
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом19:50
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК
ОБСЕ зафиксировала танки вблизи Калиново-Борщуватое
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила, что российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и снова разместили танки возле Калиново-Борщувате. Об этом сообщает РБК-Украина со послианням на пресс-службу операции О'объединенных сил (ООС).
В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 4 января 2019 года, указано, что боевики Российской Федерации размещают тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.
"Мини-БПЛА СММ в неподконтрольных властям Украины западных и северо-западных районах Луганской области зафиксировал размещение четырех танков (Т-72) ориентировочно за 1,5 км на запад от поселка Калиново-Борщувате и вероятно единицу тяжелого вооружения (неустановленного типа) у Молодежного", - сообщили в пресс-центре.
Также продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода.
"Так, 03 января, наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает одной самоходной гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и семерых буксируваних гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм). Также наблюдатели Миссии впервые зафиксировали одну новую единицу вооружения", - заявили в пресс-центре.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики накапливают вооружение на Луганском направлении. Так, 30 декабря 2018 года, мини-аппарат БПЛА СММ по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в непідконтрольній властям Украины районах Луганской области в очередной раз зафиксировал 22 танки возле поселка Круглик.
Теги: Донбасс, танк, боевики, Луганское направление, СЦКК
- Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО
- Башня от танка террористов убила двух украинских воинов и танкиста "ЛНР" (ВИДЕО)
- На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО
- Боец АТО уничтожил танк боевиков (ВИДЕО)
- Боевики устроили новые провокации на Донбассе
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела
- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- На Луганщине откроют кардиоцентр09:43
- Блокада Приазовья: Задержек нет, но порты несут убытки09:30
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?21:32
- Новая провокация Москвы: разработан коварный план по обвинению Украины в фейковых терактах - видео21:11
- В Горловке снег убирают танками20:58
- Усик уязвим: еще один боксер бросил вызов украинскому чемпиону13:46
- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В США продлили срок расследования возможного вмешательства РФ в выборы13:15
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- Пять подростков погибли при пожаре в квест-комнате в Польше12:45
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Многие американцы хотят покинуть США12:08
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом