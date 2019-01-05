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На Луганщине откроют кардиоцентр
Ангиограф купят в рамках правительственной программы по расширению сети кардиоцентров в условиях софинансирования с местным бюджетом. Средства на закупку ангиографа предусмотрены в бюджете-2019.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
Это оборудование применяется для диагностики и лечения патологий сосудов человеческого организма. С его помощью врачи могут распознать изменения в сосудах и провести лечение, в частности, стентирование, и спасти человеку жизнь.
Кардиоцентр будет работать в режиме 24 часа в сутки, без выходных. Каждый человек, который попадет в центр с острым инфарктом миокарда, то есть ему потребуется срочная медицинская помощь, получит бесплатное обследование и лечение, поскольку стенты и необходимые медицинские материалы закупают за государственные средства.
Источник : http://lugradar
Теги: Донбасс, Луганская область, кардиология
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