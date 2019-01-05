На Луганщине откроют кардиоцентр

05.01.2019 09:43

Ангиограф купят в рамках правительственной программы по расширению сети кардиоцентров в условиях софинансирования с местным бюджетом. Средства на закупку ангиографа предусмотрены в бюджете-2019.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Это оборудование применяется для диагностики и лечения патологий сосудов человеческого организма. С его помощью врачи могут распознать изменения в сосудах и провести лечение, в частности, стентирование, и спасти человеку жизнь.

Кардиоцентр будет работать в режиме 24 часа в сутки, без выходных. Каждый человек, который попадет в центр с острым инфарктом миокарда, то есть ему потребуется срочная медицинская помощь, получит бесплатное обследование и лечение, поскольку стенты и необходимые медицинские материалы закупают за государственные средства.