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Еще две смерти на совести террористов: на линии разграничения умерли пенсионеры с оккупированных территорий
После прихода "русского мира" старики лишились возможности получать положенные по закону выплаты по месту прописки и вынуждены регулярно проделывать тяжелый и небезопасный путь на подконтрольные Киеву территории.
Дорогу способны вынести далеко не все. В субботу, 5 января, на линии разграничения в Луганской области (КПП Станица Луганская) умерли сразу два пенсионера, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на сообщение штаба Объединенных сил.
По данным украинской стороны, боевики умышленно создают различные препятствия на пути мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения сторон, создавая все новые сложности на и без того тяжелом пути мирных людей. Жестокость и равнодушие оккупантов и их местных пособников зачастую приводят к трагедиям. В результате в очереди на КПП умерли пожилые мужчины и женщина. Их жизнь оборвалась в 9.45 утра. 65-летнему пенсионеру стало плохо в томительном ожидании перехода на украинскую сторону, в процессе оформления документов. Наконец, с трудом оказавшись на подконтрольной территории, мужчина потерял сознания буквально на руках у украинских стражей порядка. Ему пытались оказать помощь пограничники вместе с работниками Красного Креста, но все оказалось напрасно. Женщина 79 лет умерла около 11 часов утра. Пенсионерка также планировала попасть на украинскую территорию через подконтрольный боевикам "Майорск" в Донецкой области. Как только она осуществила томительный переход, то тут же пожаловалась пограничникам Украины на боли в области сердца. Пенсионерке пытались оказать помощь квалифицированные специалисты но, к сожалению, не смогли спасти жизнь и этого человека. "Искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск раз подвергает опасности мирное население, среди которых, в основном, пожилые люди", - констатируют в штабе ООС. И призывают оккупантов и боевиков не пренебрегать нормами международного права и прекратить мучить гражданское население. Напомним, на КПП "Станица Луганская" оборвалась жизнь 74-летнего пенсионера. Комментируя происшествие, жители оккупированных территорий Луганщины жалуются на беспредел со стороны террористов и нечеловеческие условия на их части линии разграничения.
Теги: Донбасс, пенсионер, пограничники, Красный Крест, боевики, пункт пропуска, умерли, Станица Луганская, КПВВ, ООС
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