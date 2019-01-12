Главная / Новости / Луганская область / Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела на Донбассе
Последние новости раздела
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
- С начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских19:18
- У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба15:27
- Члены НВФ пытались продвинуться в «серой зоне»11:00
- Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ10:00
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела на Донбассе
12.01.2019 17:57
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела в районе населенного пункта Попасная.
Об этом сообщается в отчете организации, передают novosti.dn.ua.
«Команда миссии осуществляла полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) с целью наблюдения за снегоуборочными работами на автодороге T-0504, когда наблюдатели услышали 6 очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5–2 км к востоку от своего местонахождения», - говорится в отчете.
По оценке наблюдателей, огонь велся по беспилотнику. Отмечается, что аппарат потерял высоту, а патруль миссии управление над ним. Наблюдателям не удалось его вернуть.
Теги: Донбасс, оружие, Луганская область, обстрел, потеря, ОБСЕ, беспилотник, Попасная
Читайте также:
- В Донецке открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ
- Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольной частью Луганской области
- Как работают наблюдатели ОБСЕ: признания "Донбассу"
- Члены НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Чермалыка
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Луганской области
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
- Родители шокированы: их маленький ребенок оказался реинкарнацией деда10:01
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины09:01
- Во Львове состоялся фестиваль ледовых скульптур08:55
- Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах08:47
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- У "Шахтера" возникли проблемы с израильским легионером08:25
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»