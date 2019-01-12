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Архив - Луганская область

На Донбассе самоликвидировался 23-летний боевик ЛНР

12.01.2019 20:59
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На Донбассе самоликвидировался 23-летний боевик ЛНР

7 января в Рождество на Донбассе покончил жизнь самоубийством боевик Александр Балакин.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает apostrophe.ua.

В святой праздник в районе поселка Медвежье (Володарск) Луганской области нашли повешенным боевика незаконных вооруженных формирований. Балакин Александр родом из Луганска, родился 10 октября 1995 года. Больше информации о нем нет, также не сообщают и детали происшествия



Теги: Донбасс, Рождество, Луганская область, боевик, самоубийство, ЛНР
 
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