Что скрывают боевики «ЛНР» на железнодорожной станции Вознесеновка

15.01.2019 17:32

Вооруженные боевики «ЛНР» и российские оккупанты, вероятно, скрывая важную информацию, запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пребывать на железнодорожной станции Вознесеновка на временно оккупированной территории Луганской обалсти. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«13 января на железнодорожной станции в Вознесеновке два вооруженных члена вооруженных формирований попросили патруль Миссии покинуть этот район».