Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Оккупированный Алчевск утопает в мусоре

15.01.2019 15:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупированный Алчевск утопает в мусоре

После новогодних праздников мусорные контейнеры в оккупированном Алчевске переполнены, на некоторых улицах отходы начали складывать на пешеходных зонах.
Об этом сообщает "Трибун" со ссылкой на информацию местных жителей.
"Я хожу часто в криницу, так мимо Ленина, 46 пройти невозможно, вонь и куча мусора. И это не один двор такой, их много!", - рассказывает житель Алчевска Анатолий (имя изменено в целях безопасности).
По словам горожан, Алчевск буквально утопает в отходах. С чем связан мусорный коллапс на данный момент неизвестно.



Теги: Донбасс, Алчевск, мусор, ЛНР, мусорные контейнеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх