Я – луганчанин. Якщо якась тварина вам почне розповідати про “дагавріцца” – сміливо бийте в пику

18.01.2019 14:10

Я – луганчанин. Якщо якась тварина вам почне розповідати про “дагавріцца” – сміливо бийте в пику. Бо ми бачили ЇХ – тих, з ким пропонують різні потвори “дагаваріцца”. Ми з ними стикалися обличчя в обличчя. Ми з ними розмовляли.

Ви ніколи не бачили путінського бойовика – не в телевізорі, а перед собою? Ви з ни говорили? Ви йому в очі дивилися? Йулі триндіти не мішки тягати. Великому “полководцю” Гриценку, якій побоявся піти воювати – з телевізора дуже зручно під “шампусик” розповідати, як не треа воювати. Зеленський… Тільки псих може гоосувати за це… тіло.

А я, цуко, їх бачив впритул. І розмовляв. Не надто глибоко, бо пристрелити в якості головного аргументу – як 2 пальці об асфальт. А не вони головні – головні расейська офіцерня.

Там один тренд: Україну має бути знищено і приєднано до Росії.

Повірте, якщо хтось каже, що війну можна закінчити “домовившись” – це або кретин, або агент Кремля. Відтак, усі, хто вам салом по губам мастить – від Йулі до Гриценка і тупого клоуна на заробітках в олігарха Коломойського – Зеленського – або брехуни, або, що гірше…

Тому що мені у вічі “русскомірци” заявляли: не зупинимося, поки не знищимо останннього хох#ла даже єслі он на русском ізясняєцца. Ету землю надо почістіть под висшую расу. Нашу.

Максимум, що вони планують для вас, в тому числі “русскоязичніх” – пахати в шахтах на благо “вищої раси”.

Вони уже пашуть – в Алчевську, Донецьку, Горлівці. На Алчевському меткомбінаті середня з/пе сталеварів – 140 доларів.

Тож якщо виповзає черговий кандидат у президенти й говорить “Я домовляюся” – хріначте черевиком в писок, нахабний і продажний.

Источник Трибун.