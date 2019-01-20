Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи населенных пунктов

20.01.2019 09:10

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют поля вблизи населенных пунктов на временно оккупированной территории Луганской области.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команда СММ впервые видела 2 знака, предупреждающих о минной опасности, в поле примерно в 2 км к югу от н. п. Дружное (неподконтрольный правительству, 37 км к юго-востоку от Луганска), один из которых был в форме белой таблички с надписью «Мины» на русском языке (другой знак рассмотреть не удалось)».