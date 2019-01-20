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В «ЛНР», в многоэтажном доме Хрустального прогремел взрыв, есть пострадавший
20.01.2019 13:39
В подконтрольном боевикам Хрустальном (бывш. Красный Луч) Луганской области в квартире в квартире многоэтажного дома прогремел взрыв, в результате которого пострадал один мужчина.
Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР», передают novosti.dn.ua.
Взрыв взрывоопасного предмета произошел в квартире на 3 этаже пятиэтажного дома.
Пострадавший — мужчина со 2-й группой инвалидности, 1986 года рождения.
Его госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы «Княгининская» с диагнозом — ущибленно-колотая рана верхней трети правого бедра, его состояние удовлетворительное.
Теги: Донбасс, Красный Луч, взрыв, пострадавший, МЧС, ЛНР, боевики, многоэтажка
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