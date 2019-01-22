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В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение
22.01.2019 14:52
Во временно неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение в любом направлении.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 января 2019, имеющемся в открытом доступе,
«20 января на пешеходном пункте пропуска на границе в н. п. Новоборовицы (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Луганска) наблюдатели не видели ни одного пешехода, который бы пересекал границу в каком-либо направлении».
Теги: Донбасс, движение, пешеход, граница, пункт пропуска, РФ
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