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Архив - Луганская область

В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение

22.01.2019 14:52
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В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение

Во временно неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение в любом направлении.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 января 2019, имеющемся в открытом доступе,

«20 января на пешеходном пункте пропуска на границе в н. п. Новоборовицы (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Луганска) наблюдатели не видели ни одного пешехода, который бы пересекал границу в каком-либо направлении».



Теги: Донбасс, движение, пешеход, граница, пункт пропуска, РФ
 
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