На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами

25.01.2019 21:08

Критическое положение на АМК признали даже боевики. Сегодня Алчевский меткомбинат может быть полностью остановлен по причине "вымывания" средств.

Сами террористы в этом винят ставленников Кремля в "ЛНР", скрины на своей странице в Twitter показал журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

"Вот так выжмут все ресурсы из украденных производств - и бросят. А помните, как в 2014 году эти же люди рассказывали, как Запад хочет закрыть наши заводы и шахты?" – отметил журналист в соцсети. Он также показал на своей странице скрин обсуждения, в котором боевики сами признали свою никчемность и полный провал промышленности на оккупированном Донбассе.

Отмечается, что на завод из-за нехватки денег не поставляют жизненно важные и необходимые расходные материалы. Речь идет в основном об огнеупорах, которые необходимы для периодических проведений ремонтов сталь-ковшей, разлив-машин. Из-за критической ситуации на АМК остановлена первая печь, сейчас идет остановка крупнейшей печи завода - №5. "На заводе ситуация плачевная. Остались два ковша, да и те в аварийном состоянии", - рассказал экс-главарь "разведки" боевиков "ДНР" Евгений Тинянский. "Работникам под страхом арестов запрещено даже разговаривать о происходящем. Представьте, какая жесть там творится", - пишет террорист.

"Печально все это… пустили дебилов", - комментируют ЧП на АМК в соцсетях.