Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР

29.01.2019 14:04

На оккупированной части Луганской области запереживали о судьбе местного главаря боевиков Леонида Пасечника, который давно не появлялся на публике, пишет Апостроф.

Тревогу забили пользователи в соцсети.

По их словам, Пасечника давно никто не видел в так называемой "ЛНР", а Яндекс уже сделал главой республики Козлова ("председатель Совета Министров "ЛНР", - прим. ред.).

В сети тут же стали комментировать инцидент.