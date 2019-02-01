Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Медведь»

01.02.2019 11:58

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери. Так, ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Медведь».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, не позднее 8 января 2019 года ликвидирован боевик «ЛНР» Бурцев Александр Викторович с позывным «Медведь».

О Бурцеве известно, что он родился в Антраците 21 февраля 1968 года.