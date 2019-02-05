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"Сажа и снег полетели во все стороны", - оккупанты, мстя ВСУ, ошиблись и накрыли огнем патруль ОБСЕ под Золотым
Гибридная армия России по ошибке 4 февраля накрыла огнем патрули ОБСЕ в районе города Золотого. Наблюдателей спасли бронированные автомобили.
Об атаке террористов на ОБСЕ рассказала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился под Золотым в понедельник, 4 февраля, приблизительно в 10:30 утра. Первые взрывы прогремели в 2 - 3 км от того места, где находились 5 наблюдателей. Те экстренно бросились в свои бронированные машины и не зря. Уже через несколько минут снаряды загремели уже совсем рядом - приблизительно в 70 метрах. Представители ОБСЕ видели огонь и дым, снег вместе с сажей разлетались во все стороны. Наблюдатели не стали испытывать судьбу и быстро покинули место происшествия. Благодаря бронированным автомобилям они избежали травм.
Новость прокомментировал известный украинский волонтер Юрий Мысягин. По его данным, террористы таким образом мстили ВСУ за то, что на днях те уничтожили под Золотым их опорный пункт. Они планировали наказать бойцов ООС, но случайно задели ОБСЕ.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, ОБСЕ, ВСУ, взрывы, ООС
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