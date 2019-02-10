Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова

10.02.2019 17:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова

На Донбассе 7 февраля украинскими военными был ликвидирован террорист гибридной армии РФ по кличке Смерч.

О потере в рядах "Л/ДНР" в Сети сообщили пособники Смерча, передает "Диалог.UA".

28-летний террорист "ЛНР" Дмитрий Куткин из оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов) был ликвидирован в минувший четверг, 7 февраля. Близкие уверяют, что он был убит ВСУ, находясь на передовой. "Воевал с самого начала "русской весны", - сообщили сепаратисты, уточнив, что орудовал Смерч в 6-м полку им. Платова террористической "ЛНР". Боевик обнаружился в "черном списке" украинского "Миротворца".



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, наемник, террорист, ЛНР, ВСУ, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх