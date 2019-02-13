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На Донбассе боевики "ЛНР" напуганые последними разгромами со стороны ВСУ "лепят" грандиозные фейки. ВИДЕО
Пожалуй, боевиков из террористической организации "Луганская Народная Республика" настолько постигли панические настроения из-за последних масштабных потерь и разгромов, которые им устроили бойцы Вооруженных сил Украины, что они уже начинают выдумывать просто невероятные "сказки", чтобы хоть как то поднять моральный дух своих недовоинов.
Боевик Андрей Марочко, который является представителем так называемой "Народной милиции ЛНР", умудрился выдать грандиозный фейк, найдя абсурдное объяснение недавнему испепелению бойцами ВСУ техники боевиков на Донбассе при помощи БПЛА, передает "Диалог.UA".
Марочко нелепо уверяет, что якобы именно военнослужащие украинской армии по мифической "ошибке" произвели минометный огонь по своим же позициям под Попасной, а "выдали" это за уничтожение техники террористов из "ЛНР". Он подчеркнул, что также личный состав Вооруженных сил Украины получил награды будто бы за то, что "умолчал" о подобном, выдуманном самими сепаратистами "инциденте".
Теги: Донбасс, милиция, беспилотник, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, военная техника, фейк
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