Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

""Корсар" пошел - прямое попадание", - бойцы ООС разнесли в щепки огневую точку врага под Катериновкой. ВИДЕО

16.02.2019 20:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
""Корсар" пошел - прямое попадание", - бойцы ООС разнесли в щепки огневую точку врага под Катериновкой. ВИДЕО

В Сети появилось очередное видео удачного удара бойцов ООС по огневой точке гибридной армии РФ. Позиция врага была разгромлена одним ударом.

Кадры уничтожения ДОТ "ЛНР" обнародовал в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился под Катериновкой, что на Луганщине. Бойцам 54-й ОМБр ВСУ надоели провокации врага - они нанесли сокрушительный ответный удар. Удар нанесли ПТРК "Корсар". ""Корсар" пошел! Идет, идет… Прямое попадание", - говорит один из бойцов за кадром. Одной ракеты хватило, чтобы разнести в щепки пулеметную огневую точку врага, прогремел мощный взрыв. Кадры уничтожения позиции "ЛНР" и показал Штефан. Видео, с его слов, ему передала легендарная боевая группа "К-2". О том какие потери понесли оккупанты в результате инцидента, информации пока нет. Судя по взрыву, погибшие есть.



Теги: Донбасс, взрыв, обстрел, ЛНР, ВСУ, соцсети, ракетный удар, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх