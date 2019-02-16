Террорист Шумский ликвидирован - ВСУ покончили с еще одним предателем Украины

16.02.2019 11:29

На Донбассе в бою с украинской армией ликвидирован наемник армии РФ из оккупированного Первомайска Виталий Шумский. О смерти еще одного предателя Украины рассказали в соцсетях его пособники, передает "Диалог.UA". 27-летний террорист "ЛНР" Шумский был убит спустя 2 недели после своего дня рождения - 15 февраля. Сепаратисты уверяют, что его ликвидировали бойцы ООС.

"Погиб, защищая наш город. Все пребываем в шоке", - жалуются террористы в соцсетях. Стоит отметить, что террорист Шумский родом из оккупированного Первомайска. Он орудовал рядом с городом в группировке "Призрак" Мозгового. У него остались двое детей. Примечательно, что, согласно официальной сводке "ЛНР", 15 февраля группировки "республики" не понесли никаких потерь. Командование продолжает скрывать информацию о ликвидированных террористах.