Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена

17.02.2019 19:30

18 февраля, КПП станица Луганская будет обесточена.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, передает donpress.com.

«18 февраля будет проводиться запланированный ремонт электролинии «ПЛ 35кВ отпайка на ПС Станице Луганской от ВЛ-35 кВ Плотина-Камышное». Работы будут проводиться 18 февраля с 09.00 до 14.00. Не будет напряжения в населенных пунктах: Станица-Луганская, Кондрашовка, Макарово, Валуйское, Ольховое, Герасимовка."-говорится в сообщении.