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ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
В Сети всплыла информация о гибели высокопоставленного боевика "ЛНР" в результате удара ВСУ. Речь о командире взвода одной из группировок оккупанта Иване Беломытцеве.
О потере в рядах гибридной армии РФ рассказал в Twitter аккаунт Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Ликвидирован 35-летний боевик "ЛНР" Беломытцев был еще 1 декабря 2018 года, однако информация об этом "всплыла" только сейчас.
"Погиб в районе (оккупированной) Успенки - грузовик был обстрелян ВСУ", - уверяют пособники убитого боевика. Родом Беломытцев из оккупированного города Крестовка (быв. Кировское), что недалеко от Горловки. По данным боевиков, он был командиром инженерно-саперного взвода "народной милиции" террористической "ЛНР". Важно отметить, что согласно официальной сводке "ЛНР", в этот день их группировки не понесли потерь. История с Беломытцевым доказывает, что командование врет о своих потерях.
Теги: Донбасс, грузовик, ликвидация, боевик, гибель, обстрел, ЛНР, потери, ВСУ, соцсети
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