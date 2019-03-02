- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС20:52
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами 17:20
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой14:17
- Блокпосты ОРДО: на Каргиле мало пеших, на Еленовке есть движение13:40
- В Кабмине заявили о риске остановки водоснабжения на Донбассе13:00
ВСУ превратили в "груз 200" Механика - ликвидирован казак полка Платова из Магадана
Опознан еще один наемник армии РФ, простившийся с жизнью в бою с ВСУ. Речь о боевике по кличке Механик.
О ликвидации Механика рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Террорист Денис Шульга по кличке Механик простился с жизнью еще 26 ноября 2018 года, однако информация об этом всплыла только сейчас. Об обстоятельствах его смерти пока нет никакой информации. Однако факт ликвидации подтвердил украинский "Миротворец".
Известно, что Шульга орудовал в 6-м казачьем полке "имени атамана Матвея Платова" террористической "ЛНР". Родом он из российской Магаданской области. Еще ребенком он с семьей переехали в украинский Алчевск, который сегодня находится под оккупацией гибридной армии РФ.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, наемник, ЛНР, ВСУ, соцсети, РФ
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- Любитель "георгиевских лент", предатель Акимов из Луганска ликвидирован на Донбассе
- Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова
- Оккупант несет потери: соцсети опознали обезвреженного боевика “ДНР” из Горловки - подробности
- Пополнение в "бригаде 200-х": на Донбассе ликвидирован наемник РФ, приехавший убивать украинцев из Стаханова
- На Донбассе ликвидирован еще один враг Украины: террористы в Сети плачутся о гибели Лысого
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС20:52
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами 17:20
- Главарь «ДНР» утвердил «концепцию» вступления «республики» в ООН16:30
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- Удивительное решение: оккупанты Крыма решили судьбу Климента09:19
- В Израиле разгорелся скандал с продажей билетов на Евровидение09:10
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Внесены семь изменений в правила игры в футбол08:50
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию08:20
- Зеленский нашел способ сделать суд справедливым: «Вот вам список»08:00
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Зрада на Донбассе» : Басурин хочет получать от Украины любовь, а не ненависть07:20
- Остатки воздушных шаров оказались убийцами птиц07:00
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте18:45
- Медики напомнили, как отличить грипп от простуды17:55
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
- Вот что разным знакам Зодиака ждать от судьбы в марте12:02
- Можно ли заряжать телефон по ночам: появилось внятное объяснение11:00
- Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года10:32
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте