Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети

05.03.2019 12:13

Ситуация на оккупированной части Донбасса остается крайне тяжелой, несмотря на активные попытки боевиков и России представить развитие "республик" в положительном свете.

Социальные сети насмешило заявление главы "ЛНР" Леонида Пасечника, который с грозным лицом и голосом отдал приказ, показавшийся соцсетям крайне комичным, передает dialog.ua.

Пасечник с бескомпромиссным видом потребовал от своих "министров" организовать в каждом районе Луганска точки продажи курятины. При этом сам факт, что глава "республики" вынужден решать вопросы открытия магазинов с куриным мясом, показался пользователем крайне показательным в плане развития "ЛНР". Часть аудитории отметила, что Пасечник пытается поднять свой рейтинг с помощью показательной заботы о жителях Луганска. "Новый прорыв ЛНР! Молодец, Леонид", - смеются пользователи.