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Архив - Луганская область

В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала

05.03.2019 13:09
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В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала

Сегодня утром в Станице Луганской Луганской области перевозчики заблокировали работу автовокзала.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает donpress.com.

Как стало известно, около 09:40 перевозчики собрались на автовокзале, где требуют повышения тарифов на перевозку пассажиров.

В то же время на работу КПВВ действие перевозчиков не повлияло, так как пункты пропуска работают в штатном режиме, осуществляя пропуск граждан.



Теги: Донбасс, пассажиры, Луганская область, автовокзал, повышение тарифов, блокирование, Станица Луганская, КПВВ, перевозчики
 
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