Главная / Новости / Луганская область / В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала
Последние новости раздела
- В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала13:09
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети12:13
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ, поврежден жилой дом10:29
- Оккупанты РФ считают "200-х": ВСУ наказали врага за минометный огонь по жителям Зайцево и Новолуганского10:12
- На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за смерть побратима09:49
- Бойцы «Азова» объяснили, почему вернулись на передовую в зоне ООС22:38
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины20:03
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала
05.03.2019 13:09
Сегодня утром в Станице Луганской Луганской области перевозчики заблокировали работу автовокзала.
Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает donpress.com.
Как стало известно, около 09:40 перевозчики собрались на автовокзале, где требуют повышения тарифов на перевозку пассажиров.
В то же время на работу КПВВ действие перевозчиков не повлияло, так как пункты пропуска работают в штатном режиме, осуществляя пропуск граждан.
Теги: Донбасс, пассажиры, Луганская область, автовокзал, повышение тарифов, блокирование, Станица Луганская, КПВВ, перевозчики
Читайте также:
- КПВВ на Луганщине меняет режим работы
- Нужно открыть больше пунктов пропуска на Луганщине: мост в Станице Луганской остается единственным КПВВ в регионе, - Хуг
- Аферу с перемещением товара на оккупированный Донбасс раскрыли на одном из КПВВ
- Они не успели пройти КПВВ: появилось видео из Станицы Луганской
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская»
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже13:32
- В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала13:09
- Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки12:49
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети12:13
- Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ11:48
- Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины11:31
- "Ополченцы ДНР" – гопники и пенсионеры: в "республике" рассказали правду об оккупантах10:53
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ, поврежден жилой дом10:29
- Оккупанты РФ считают "200-х": ВСУ наказали врага за минометный огонь по жителям Зайцево и Новолуганского10:12
- На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за смерть побратима09:49
- Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже13:32
- В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала13:09
- Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки12:49
- Полковник СБУ назвал действенный способ сдерживания российской агрессии12:32
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети12:13
- Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ11:48
- Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины11:31
- В Кабмине объяснили, чем опасны члены НВФ «ЛДНР» для России11:10
- "Ополченцы ДНР" – гопники и пенсионеры: в "республике" рассказали правду об оккупантах10:53
- Ощадбанк запустил электронную очередь для получателей субсидий10:40
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"