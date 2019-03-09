В ОБСЕ рассказали о повреждении дома в Счастье из-за обстрела

09.03.2019 14:32

В результате обстрела 6 марта в Счастье Луганской области в доме по ул. Гагарина, 8 образовалась пробоина.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«На ул. Гагарина, 8, наблюдатели видели свежую пробоину (шириной 2,5 см) на юго-восточной стене двухэтажного дома. По их оценке, пробоина образовалась от попадания пули (12,7 мм) крупнокалиберного пулемета», - говорится в отчете.

Мужчина, который представился соседом владельца поврежденного дома, рассказал патрулю миссии, что утром 6 марта здесь велся огонь из крупнокалиберного пулемета.