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В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб
17.03.2019 19:27
Один мужчина погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская обл.). Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в «МЧС ЛНР», пишут Донецкие новости.
Сообщается, что при взрыве гранаты РГД-5 мужчина 1976 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью, а мужчина 1953 года рождения – осколочное ранение левой голени.
Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.
Теги: Донбасс, Первомайск, взрыв, граната, ЛНР, погиб
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