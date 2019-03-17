В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб

17.03.2019 19:27

Один мужчина погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская обл.). Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в «МЧС ЛНР», пишут Донецкие новости.

Сообщается, что при взрыве гранаты РГД-5 мужчина 1976 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью, а мужчина 1953 года рождения – осколочное ранение левой голени.

Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.