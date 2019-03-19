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Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска
19.03.2019 14:39
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют пригороды временно оккупированного Луганска.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«15 марта на северо-западной окраине Луганска члены патруля Миссии впервые увидели 3 предупредительных знака о минной опасности красного цвета с надписью «Мины» кириллицей желтыми буквами, установленных в 3 м от объекта вооруженных формирований».
Теги: Донбасс, Луганск, ОБСЕ, ЛНР, боевики, мины, минирование
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