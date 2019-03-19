Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник проведет «прямую линию» с жителями Украины

19.03.2019 19:53

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник анонсировал проведение «прямой линии» с жителями подконтрольных Украине территорий.

Об этом сегодня он написал в Twitter, передает donpress.com.

Мероприятие запланировано на 25 марта. Поводом для принятия такого решения стали якобы многочисленные жалобы на «невыносимую» жизнь от жителей подконтрольных Украине территорий.

«Принял решение о проведении прямой линии с жителями Украины 25 марта. Количество жалоб на невыносимые условия жизни на Украине, поступающих к нам, многократно возросло», — сообщил Пасечник.

Он заявил, что к нему якобы обращаются с проблемами социально-бытового характера, не считая конечно же вопросов, связанных с «беспределом украинских военных».

«И это не только проблемы беспредела украинских военных, но и социальные, бытовые и многие другие вопросы», — сказано в публикации «главы».