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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске прогремел взрыв

19.03.2019 09:39
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В оккупированном Луганске прогремел взрыв

В неподконтрольном Украине Луганске прогремел взрыв. Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передают Вести.
Согласно информации, в результате происшествия жертв нет. Также известно, что взрывное устройство находилось в легковом автомобиле. В результате, машина пострадала. Также повреждены рядом стоящие дома.
МЧС самопровозглашенной ЛНР и "спецслужбы" оцепили место взрыва. Ведется следствие.



Теги: Донбасс, Луганск, машина, взрыв
 
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