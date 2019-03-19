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В оккупированном Луганске прогремел взрыв
19.03.2019 09:39
В неподконтрольном Украине Луганске прогремел взрыв. Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передают Вести.
Согласно информации, в результате происшествия жертв нет. Также известно, что взрывное устройство находилось в легковом автомобиле. В результате, машина пострадала. Также повреждены рядом стоящие дома.
МЧС самопровозглашенной ЛНР и "спецслужбы" оцепили место взрыва. Ведется следствие.
Теги: Донбасс, Луганск, машина, взрыв
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