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В сети опубликовали кадры с места взрыва авто в Луганске. ВИДЕО
19.03.2019 17:20
Сегодня ночью в неподконтрольном Украине Луганске в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства был поврежден автомобиль Daewoo Sens.
Местные жители в соцсети опубликовали видео с места событий, передает donpress.com.
На видео луганчанка прокомментировала происшествие:
«Сегодня в 01:01 произошел взрыв на улице Клубная, дом 57. Взорвалась машина. У многих в квартирах выбиты окна. По всем данным (как мы видели лично) взрывное устройство было заложено под сиденьем водителя».
Теги: Донбасс, Луганск, квартиры, взрыв, повреждения, автомобиль, взрывное устройство, соцсети
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