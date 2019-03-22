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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» восстанавливают траншеи и укрепления вдоль дорог

22.03.2019 13:58
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Боевики «ЛНР» восстанавливают траншеи и укрепления вдоль дорог

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированной территории Луганской области восстанавливают и укрепляют военные траншеи вдоль дорог. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«20 марта команда Миссии видела недавно восстановленные и укрепленные военные траншеи длиной примерно 300 м, расположенные по обе стороны от дороги местного значения на расстоянии около 2 км к югу от н. п. Огульчанск (25 км к востоку от Луганска)».



Теги: Донбасс, дороги, ЛНР, боевики, укрепления, траншеи
 
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