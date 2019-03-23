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Открытие КПВВ «Золотое»: НВФ обстреляли окрестности пункта из БМП и гранатометов
23.03.2019 16:24
Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли Золотое-4, где Украина планирует открыть КПВВ. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил спикер Минобороны, пишут Донецкие новости.
Отмечается, что обстрел велся из вооружения боевой машины пехоты (БМП) и противотанкового гранатомета со стороны временно неподконтрольного украинскому правительству Золотого-5.
«С начала текущих суток враг совершил один прицельный обстрел наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи поселка Золотое-4, по направлению населенного пункта Золотое-5 из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета», – отметил он.
По имеющейся информации боевых потерь среди ВСУ от начала текущих суток нет.
Теги: Донбасс, открытие, обстрел, КПВВ, Золотое, НВФ
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