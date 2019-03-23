Террористы сорвали открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине

23.03.2019 20:51

Ставленники Кремля не дали Киеву открыть контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Золотое", что на линии разграничения с оккупированной Луганщиной.

О проблемах с КПВВ "Золотое" в Facebook рассказала пресс-служба ООС, передает "Диалог.UA".

Киев отказался от запланированного открытия КПВВ "Золотое" на Луганщине, так как террористы "ЛНР" не дали гарантий безопасности. Открытие объекта было запланировано на воскресенье, 24 марта. Объект призван улучшить гуманитарную ситуацию на оккупированном Донбассе. На сегодняшний день в Луганской области работает только одно КПВВ - "Станица Луганская", и он пешеходный. ВСУ предоставили гарантии, что не откроют огонь вблизи нового пункта пропуска ради безопасности мирных граждан. А вот у террористов "ЛНР" с этим случились проблемы. Они категорически отказались дать такое же обещание. Было принято решение о переносе открытия на неопределенный срок. В штабе, комментируя поступок ставленников Кремля, обвинили их в том, что они намеренно усугубляют гуманитарную катастрофу на Донбассе.