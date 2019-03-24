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Архив - Луганская область

Очевидцы показали фото огромных очередей на КПП «Станица Луганская»

24.03.2019 11:38
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Очевидцы показали фото огромных очередей на КПП «Станица Луганская»

На КПВВ «Станица Луганская» из-за активно распространяющихся в ОРДЛО слухов о том, что 31 марта, в день выборов президента Украины, пункт пропуска работать не будет, начался ажиотаж.

Об этом сообщает «Трибун» со ссылкой на очевидца, пересекающего линию разграничения.

Очевидец показал подтверждающие фото, датированные 23 марта 2019 года и отметил, что люди начинают занимать очереди еще до открытия КПВВ:

«Длинная очередь, в основном, состоит из пожилых людей с тележками и сумками. Людям приходится ожидать по-разному, иногда и по несколько часов».

В свою очередь, в ГПСУ сообщили, что КПВВ будет работать в штатном режиме.



Теги: Донбасс, люди, выборы президента, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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