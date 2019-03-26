Боевики «ЛНР» используют радиолокационные станции

26.03.2019 14:38

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области используют радиолокационные станции.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«22 марта БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 радиолокационную станцию (П-19) на терриконе возле н. п. Фащевка (61 км к юго-западу от Луганска)».