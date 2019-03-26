В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела

26.03.2019 20:42

Неподконтрольный Украине поселок Фрунзе Луганской области попал под обстрел в результате чего осколочные ранения руки получила 80-летняя местная жительница, а несовершеннолетний Константин Марков получил легкую контузию.

Об этом сообщили подконтрольные ОРЛО СМИ, передает donpress.com.

Пострадавшая пенсионерка сообщила, что не стразу поняла, что произошло. Она отметила:

«Я сразу не поняла в чем дело, а потом рука начала болеть. Соседи вызвали „скорую“, оказалось ранение».