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В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела
26.03.2019 20:42
Неподконтрольный Украине поселок Фрунзе Луганской области попал под обстрел в результате чего осколочные ранения руки получила 80-летняя местная жительница, а несовершеннолетний Константин Марков получил легкую контузию.
Об этом сообщили подконтрольные ОРЛО СМИ, передает donpress.com.
Пострадавшая пенсионерка сообщила, что не стразу поняла, что произошло. Она отметила:
«Я сразу не поняла в чем дело, а потом рука начала болеть. Соседи вызвали „скорую“, оказалось ранение».
Теги: Донбасс, пенсионер, СМИ, ранение, скорая помощь, Луганская область, обстрел, ОРЛО
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