В пункте пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение

26.03.2019 15:19

Во временно неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ в районе временно оккупированного н.п. Новоборовицы полностью прекращено движение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«24 марта в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) члены патруля Миссии не зафиксировали какого-либо пассажиро-транспортного потока через границу».