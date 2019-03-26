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В пункте пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение
26.03.2019 15:19
Во временно неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ в районе временно оккупированного н.п. Новоборовицы полностью прекращено движение.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«24 марта в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) члены патруля Миссии не зафиксировали какого-либо пассажиро-транспортного потока через границу».
Теги: Донбасс, Луганск, движение, граница, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
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