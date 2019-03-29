Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Члены ОБСЕ сообщили о смерти мужчины на КПП «ЛНР» возле Станицы Луганской

29.03.2019 10:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Члены ОБСЕ сообщили о смерти мужчины на КПП «ЛНР» возле Станицы Луганской

Наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о смерти мужчины возле подконтрольного члена НВФ КПП «Станица Луганская».

Об этом сообщается в отчете миссии, передает donpress.com.

По словам наблюдателей, утром 27 марта они на расстоянии 100 м севернее блокпоста вооруженных формирований, расположенного к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо‑востоку от Луганска) видели, что на земле лежало прикрытое тело мужчины. При этом член вооруженных формирований сообщил им, что мужчина в возрасте около 60 лет скончался, после того как прошел через блокпост «ЛНР» в направлении подконтрольных правительству районов.

Спустя пару часов член вооруженных формирований сообщил команде СММ, что тело умершего перевезут на фургоне в неподконтрольный Луганск для дальнейшей экспертизы.



Теги: Донбасс, мужчина, экспертиза, смерть, ОБСЕ, блокпост, ЛНР, КПП, Станица Луганская, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх