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Архив - Луганская область

Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Сопилка»

31.03.2019 10:12
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Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Сопилка»

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут потери в живой силе. Так, 29 марта 2019 года ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Сопилка».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 29 марта 2019 года ликвидирован боевик «ЛНР» Сопильняк Владислав Валерьевич с позывным «Сопилка». О Сопильняке известно, что он родился в г. Красный Луч, 19 декабря 1970 года.



Теги: Донбасс, ликвидация, ЛНР, боевики, потери
 
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