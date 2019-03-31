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Снаряд боевиков задел мост: в сети показали фото из "горячей точки" на Донбассе
Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреляли населенный пункт Золотое, Луганской области, повредив дома мирных жителей и мост в центре города.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Константин Ильченко, передает apostrophe.ua.
По его словам, вчера обстрел продолжался с 16:30 до 18:00.
"Стодвадцатка за малым не разрушила мост, соединяющий Горное и Золотое, метров на пять вперед и мост уже не был бы пригодным к использованию. Пострадали квартира и дом по ул. 1 Вольная и Молодежная. Среди граждан, слава Богу, пострадавших нет", – пишет Ильченко.
По его словам, боевики пытаются запугать мирных жителей Донбасса.
"Все чаще и чаще российские войска демонстрируют свою "мощь" перед мирными жителями Золотого. Запугать ВСУ в них нет, ни духа, ни ума, поэтому и пытаются запугать людей. Но люди реагируют адекватно ситуации - они люто ненавидят оккупантов", – отмечает он.
Теги: Донбасс, Луганская область, мост, снаряд, боевики, ВСУ, обстрелы, Золотое
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