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Как голосовали в прифронтовом Счастье
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины уже приехали несколько членов избирательных комиссий из регионов, которые привезли бюллетени с мокрыми печатями и протоколы об итогах голосования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 апреля, в ходе брифинга в Киеве сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
По ее словам, бюллетени уже привезли из двух избирательных участков на Донбассе – прифронтовых г. Счастье (Луганская обл.) и пгт Очеретино (Донецкая обл.), а также из двух избирательных округов из Харьковской и Полтавской областей.
Бюллетени с мокрыми печатями и протокол первым передал глава избирательной комиссии территориального избирательного округа (ТИО) № 105 (г. Счастье, Луганская обл.) Алексей Онищенко.
Согласно протоколу избирательной комиссии в ТИО №105, в г. Счастье получили 9846 избирательных бюллетеней. «Количество избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участковых ТИО, 9585. Количество избирателей, внесенных в выдержки из списков избирателей для голосования по месту пребывания на избирательных участках ТИО, 114. Количество неиспользованных избирательных бюллетеней – 5024», – рассказал глава ТИО №105.
«Количество избирателей, которые получили бюллетени в помещениях для голосования, 4724. Количество избирателей, которые получили бюллетени по месту пребывания, 98. Общее количество избирателей, которые получили бюллетени в границах ТИО, 4822. Количество избирательных бюллетеней, которые не подлежат учету – 0. Количество избирателей, которые приняли участие в голосование в границах ТИО – 4822. Количество бюллетеней, признанных недействительными, 64», – зачитал протокол ТИО №105 Онищенко.
Он также сообщил, что за одного из лидеров президентской гонки шоумена Владимира Зеленского в Счастье свои голоса отдали 1036 избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 409 голосов.
Теги: Донбасс, Счастье, голосование, бюллетень, выборы президента
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