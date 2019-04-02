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В Луганске ухудшилась мобильная связь
В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители жалуются на плохое качество связи «республиканского» мобильного оператора «Лугаком». Об этом люди пишут в соцсетях, сообщают Донецкие новости.
В частности, в луганском паблике местные жители напоминают, что «министр связи» Олег Фетисов встречался с «главой ЛНР» Леонидом Пасечником и заявлял, что качество связи улучшится в марте. Луганчане отмечают, что уже наступил апрель, однако же улучшений не видно.
Большинство пишут о том, что стало даже хуже:
Ольга: «Ухудшилась»;
Артем: «Связь – полное г*вно»;
Макс: «В 2000 у меня был UMC, связь была намного лучше, чем нынешняя»;
Виктория: «Вообще не связь, особенно если поселок Екатериновка в Луганске»;
Костя: «"Лугаком" – ложь, хватит».
Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС-Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».
На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).
Теги: Донбасс, Луганск, мобильный оператор, качество, мобильная связь
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