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В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь
В неподконтрольном украинской власти Луганске «сотрудники управления борьбы с экстремизмом МВД ЛНР» провели обыск в организации «Свято-Троицкий кафедральный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата». Об этом пишут пользователи соцсетей, сообщают Донецкие новости.
«Вчера днем сотрудники Управления борьбы с экстремизмом МВД ЛНР, в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории ЛНР, в рамках проведения операции "Стоп-террор", провели обыск в организации "Свято-Троицкий кафедральный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата". При обыске изъяли православную литературу, православную символику, а также фотоматериалы экстремистского характера. С настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора УПЦ КП протоиереем Анатолием Назаренко проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.
«Скажите мне, пожалуйста, а что за литературу изъяли? Евангелие в ПЦУ отличается от Евангелия в УПЦ МП?», – пишут пользователи, обсуждая произошедшее.
«Ну, копанки уже, видимо, все "легализовали"...» – поясняет еще один комментатор Александр.
Теги: Донбасс, Луганск, церковь, обыск
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