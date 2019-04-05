В сети появилось видео боя, снятое на позициях ВСУ на Луганщине. ВИДЕО

05.04.2019 08:28

В интернете появилось видео боя украинских армейцев с членами группировки «ЛНР» на Донбассе.

Ролик был опубликован на YouTube-канале «4.5.0. UA» 30 марта, передает donpress.com.

Это видео снял журналист Евгений Назаренко на позициях 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» в районе Попасной Луганской области.

«На протяжении минувшей недели враг обстреливает позиции украинских военных из тяжелого вооружения, в том числе и 152-мм калибра», — сказано в описании к видео.

Обстрелы из запрещенного вооружения на этом участке фронта не прекращались длительное время. Именно здесь 2 апреля в результате попадания в блиндаж артиллерийского снаряда 152 калибра погибли двое военнослужащих — старший солдат Яна Червоная, с которой попрощались сегодня в ее родном городе Харькове и младший сержант Александр Милютин, уроженец Донетчины, чьи похороны состоятся завтра в Бахмуте.