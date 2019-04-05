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В сети появилось видео боя, снятое на позициях ВСУ на Луганщине. ВИДЕО
В интернете появилось видео боя украинских армейцев с членами группировки «ЛНР» на Донбассе.
Ролик был опубликован на YouTube-канале «4.5.0. UA» 30 марта, передает donpress.com.
Это видео снял журналист Евгений Назаренко на позициях 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» в районе Попасной Луганской области.
«На протяжении минувшей недели враг обстреливает позиции украинских военных из тяжелого вооружения, в том числе и 152-мм калибра», — сказано в описании к видео.
Обстрелы из запрещенного вооружения на этом участке фронта не прекращались длительное время. Именно здесь 2 апреля в результате попадания в блиндаж артиллерийского снаряда 152 калибра погибли двое военнослужащих — старший солдат Яна Червоная, с которой попрощались сегодня в ее родном городе Харькове и младший сержант Александр Милютин, уроженец Донетчины, чьи похороны состоятся завтра в Бахмуте.
Теги: Донбасс, видео, бой, Луганская область, похороны, гибель, вооружение, ВСУ, обстрелы, соцсети
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