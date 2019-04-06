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На Луганщине собирают информацию о фермерских землях, где размещаются военные
Станично-Луганская РГА собирает информацию от местных жителей о земельных участках, занятых военнослужащими ВСУ. Об этом сообщают Донецкие новости.
Отмечается, что в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины поступают многочисленные обращения жителей Луганщины о проблемах в хозяйственной деятельности, вызванные размещением военнослужащих Вооруженных Сил Украины на земельных участках частной собственности.
«Это лишило физических и юридических лиц возможности пользоваться, владеть и распоряжаться своей собственностью (земельными участками), в частности, обрабатывать или сдавать в аренду собственные земельные участки (фермерские хозяйства и т.д.). Это, в свою очередь, привело к потере части доходов гражданского населения», – говорится в сообщении.
Для формирования полного перечня таких участков и решения этого вопроса на законодательном уровне владельцам участков, где расположены подразделения, или требующих разминирования и рекультивации просят обращаться в управление агропромышленного развития Станично-Луганской РГА по телефону: (06472) 3-12-82
Теги: Донбасс, информация, Луганская область, военные, земля, фермер, Станица Луганская
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