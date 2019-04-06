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Во дворе жилого дома на Луганщине прогремел взрыв: погиб мужчина

06.04.2019 18:43
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Во дворе жилого дома на Луганщине прогремел взрыв: погиб мужчина

В центре Северодонецка Луганской области во дворе жилого дома по улице Менделеева произошел взрыв, в результате которого погиб мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, пишет ДонПресс.
В полиции сообщение о взрыве получили сегодня в 07:00. На место происшествия сразу прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители отмечают:
«Во время осмотра места взрыва между гаражным массивом и подстанцией следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена».
Погибший 52-летний мужчина имел тяжелые заболевания и неоднократно заявлял о своем намерении покончить жизнь самоубийством. В полиции добавили:
«По предварительной информации, местный житель 52-х лет таким образом совершил самоубийство».



Теги: Донбасс, мужчина, взрыв, Луганская область
 
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