На Луганщине боевики обстреляли Золотое-4

07.04.2019 19:00

Боевики обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4 в Луганской области, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела снаряд попал в дом по ул.Первая Свободная и повредил крышу, а также припаркованный неподалеку автомобиль. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Правоохранители внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).