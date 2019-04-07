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Огромный взрыв у боевиков "ЛНР" напугал Первомайск: "Так мощно жахнуло, зарево на все небо и горит посадка". ВИДЕО
Мощный взрыв всколыхнул оккупированную Луганщину в ночь на 6 апреля. Что-то взлетело на воздух у террористов "ЛНР" в оккупированном Первомайске.
О ЧП у террористов "гудят" соцсети, появились первые кадры, передает "Диалог.UA".
Одним из первых о взрыве рассказал в Twitter пользователь под ником IgorGirkin. "Что-то сильно жахнуло. Кировск (нов. Голубовка - ред.). Стекла задрожали", - рассказал он. По данным пользователя Сети, ЧП произошло приблизительно в 23:40.
Увидели взрыв и на позиции ВСУ, о чем в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин. "Взрыв был настолько сильный и зарево было настолько ярким, что очень хорошо было слышно и отлично просматривалось с позиций ВСУ, расположенных на расстоянии 10-13 км", - рассказал он. Ссылаясь на местных, он сообщил, что взорвалось что-то у террористов "ЛНР". "Разбросаны снаряды и горит посадка", - сообщил источник. О том, что конкретно произошло, информации пока нет.
Теги: Донбасс, Первомайск, пожар, взрыв, ЧП, ЛНР, боевики, ВСУ, соцсети
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