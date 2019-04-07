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"Паспорт ЛНР" оккупанты теперь выдают только после сдачи отпечатков пальцев
07.04.2019 14:50
Жители оккупированного боевиками Луганска, которые желают получить т.наз "паспорт ЛНР", должны будут сдавать отпечатки пальцев.
Об этом говорится в объявлении, фото которого опубликовали местные жители в соцсетях, сообщает CXID.info, передает segodnya.ua:
"Уважаемые граждане!
В связи с внесением изменений в Положение о паспортном документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на территории "Луганской народной республики" от 26.03.2019 №172/19, с 05.04.2019 года физические лица, имеющие право на получение паспорта, проходят обязательное дактилоскопирование в органах внутренних дел "МВД ЛНР".
При сдаче документов инспектору ОМС на оформление "паспорта ЛНР" в обязательном порядке прилагать талон о прохождении дактилоскопии.
Теги: Донбасс, отпечатки пальцев, документы, МВД, дактилоскопия, паспорт, ЛНР, боевики, соцсети
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