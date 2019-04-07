"Паспорт ЛНР" оккупанты теперь выдают только после сдачи отпечатков пальцев

07.04.2019 14:50

Жители оккупированного боевиками Луганска, которые желают получить т.наз "паспорт ЛНР", должны будут сдавать отпечатки пальцев.

Об этом говорится в объявлении, фото которого опубликовали местные жители в соцсетях, сообщает CXID.info, передает segodnya.ua:

"Уважаемые граждане!

В связи с внесением изменений в Положение о паспортном документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на территории "Луганской народной республики" от 26.03.2019 №172/19, с 05.04.2019 года физические лица, имеющие право на получение паспорта, проходят обязательное дактилоскопирование в органах внутренних дел "МВД ЛНР".

При сдаче документов инспектору ОМС на оформление "паспорта ЛНР" в обязательном порядке прилагать талон о прохождении дактилоскопии.