В ОРЛО взорвался «Урал» с боеприпасами членов НВФ

07.04.2019 10:08

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская область) прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, инцидент произошел вчера, 6 апреля, вечером. Это случилось рядом с местом дислокации представителей незаконных вооруженных формирований.

«Огромный взрыв Г. Первомайск. Вроди бы как в располаге 2 бата 6 полка НМ (техникум)», — сообщил очевидец.

Позднее в соцсети сообщили, что взорвался грузовик с боеприпасами членов НВФ. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.

«На городском сайте написали — урал с боеприипасами у 31 училища. Жертв нет», — отметил комментатор.